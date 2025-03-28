Планы Лондона и Парижа по размещению на Украине воинского контингента «коалиции желающих» призваны сорвать процесс мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом 28 марта заявило посольство России в Великобритании.

«Откровенной попыткой сорвать урегулирование считаем и продолжение затеянной Лондоном и Парижем суеты со сколачиванием непонятной «коалиции желающих», — цитирует ТАСС заявление диппредставительства.

В учреждении отметили, что любые планы, которые готовят британцы и французы, в конечном итоге будут иметь нулевой результат. Россия не приемлет размещения западных военных на Украине, поскольку такое развитие событий может привести к прямому столкновению РФ с НАТО, подчеркнули в представительстве.

В особенности посольство обратило внимание на риторику британского премьер-министра Кира Стармера. По мнению дипмиссии, придуманные им требования к мирному урегулированию абсурдны, в особенности с учетом намерений Лондона по срыву переговорного процесса.

«Вместо выдвижения надуманных претензий к России Лондону следовало бы прекратить покрывать киевских протеже. Обратить, наконец, внимание на <...> нападения ВСУ на российскую энергетическую инфраструктуру, не говоря уже об <...> «охоте» на отечественных журналистов», — предложили в представительстве РФ.

Саммит «коалиции желающих» прошел в Париже 27 марта. На встрече присутствовали около 30 европейских лидеров, в том числе Стармер и президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита заявил, что Париж и Лондон намерены разместить военнослужащих в стратегически важных для Киева местах на Украине. Он уточнил, что договорился со Стармером о совместной работе по обеспечению Киева «сильной армией».

25 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал мечтателями выступающих за отправку миротворцев европейских политиков. По его мнению, такими предложениями эти лидеры ежедневно доказывают миру свою политическую несостоятельность.