Сийярто раскритиковал призыв к европейцам о подготовке «набора для выживания»

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто раскритиковал предложение Брюсселя к гражданам запастись «наборами для выживания». Об этом 28 марта он заявил в видеообращении, размещенном в соцсети Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Вчера, когда мы впервые услышали, что Брюссель предлагает жителям Европы запастись едой на 72 часа, мы подумали, что это какой-то троллинг или шутка», — отметил Сийярто.

По его мнению, 72-часовой пакет для выживания в начале XXI века жителям Европы не нужен. Однако такое заявление может означать, что Брюссель готовится к обострению конфликта.

Сийярто считает, что после вступления президента США Дональда Трампа в должность появилось всё больше шансов, связанных с прекращением огня и началом конструктивных переговоров о мире на Украине. Но несмотря на это, по мнению министра, Брюссель выступает против мирных урегулирований.

Он также отметил, что ни одной из стран Евросоюза (ЕС) или НАТО не угрожает опасность. Однако если Брюссель сейчас говорит о том, что народам Европы следует собирать всё необходимое для выживания, следовательно, он хочет сам продлить конфликт.

«Мы призываем Европейскую комиссию и Брюссель не отвергать мирные усилия Дональда Трампа, а поддержать их. И мы ждем ответа на вопрос, почему именно сейчас необходимо собирать запасы на 72 часа. Почему Брюссель хочет продлить конфликт, мирные усилия по которому сейчас начинают выглядеть весьма многообещающе?» — подытожил министр.

Ранее, 20 марта, агентство PAP со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Польши Веслава Леснякевича сообщило, что власти страны призвали граждан готовиться к трем дням автономного выживания без помощи государственных структур. Он также посоветовал обзавестись транзисторным радиоприемником.