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Песков: на Украине набирают силу националисты типа «Азова»

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На Украине набирают силу националистические объединения, такие как батальон «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом 28 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Как вчера подчеркнул [президент РФ Владимир] Путин, собственно, националистические подразделения типа «Азова» набирают силу, они оказывают всё большее и большее влияние», — сказал он на брифинге.

Песков объяснил это тем, что украинские власти теряют контроль над ситуацией, что приводит к внедрению националистических организаций в различные сферы жизни общества. Официальный представитель Кремля также отметил, что «Азов» в настоящее время проходит процесс трансформации в дивизию.

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Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин 3 марта сообщил, что в России за преступления против мирного населения на Донбассе осуждены уже более 140 участников украинской националистической группировки «Азов». Всего завершено расследование 423 уголовных дел, возбужденных в отношении 566 украинских военных и наемников.

Позже, 26 марта, суд в Ростове-на-Дону приговорил 23 боевика «Азова» к срокам заключения от 13 до 23 лет.

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