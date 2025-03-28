Названы самые дорогие и самые доступные электрокары в России

На рынке электромобилей и гибридов в России самую низкую средневзвешенную цену имеют модели марки Evolute, а самую высокую — Zeekr. Об этом в своем Telegram-канале 28 марта рассказал гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, который составил соответствующий рейтинг брендов.

Так, самыми доступными батарейными моделями оказались Evolute (2,82 млн рублей), «Москвич» (3,03 млн) и Ora (3,6 млн). Следующим по дороговизне идет автобренд Wey (6,63 млн рублей), за ним в порядке возрастания средневзвешенной цены расположились Tesla, Avatr, Voyah, Lixiang, Aito и Zeekr, эта шестерка находится в сегменте 7–8 млн рублей.

«Семь марок «бьются за рынок» в верхнем эшелоне (6,6–7,9 млн), а три в нижнем (2,8–3,6 млн). Среднего нам пока не дано. Да и нижний эшелон не сказать что очень доступен массовому покупателю», — написал Целиков.

26 марта сообщалось, что концерн Sinomach Auto подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией Lixiang (Li Auto) и приступил к формированию дилерской сети в России. На рынок выйдут три модели — кроссоверы L6, L7 и L9. Завершение сертификации и начало официальных продаж автомобилей в РФ запланировано на IV квартал 2025 года.

Sinomach Auto 10 февраля объявил о начале глобального экспортно-торгового сотрудничества с компанией Xiaomi Auto, электромобили которой также планируется представить на российском рынке.