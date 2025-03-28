С территории Украины в Россию были возвращены 25 жителей Курской области. Об этом 28 марта сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Telegram-канале.

«25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ (Вооруженными силами Украины. — Ред.) в Сумскую область, после долгой разлуки и тревожного ожидания наконец-то возвращаются домой», — написала Москалькова.

По ее словам, благодаря непростым переговорам с украинской стороной Россия смогла вернуть довольно много пожилых граждан. Кроме того, Москалькова также подчеркнула, что РФ продолжит настаивать на возвращении всех 72 оставшихся на территории Украины жителей Курской области.

«От всей души благодарим МККК, Российский Красный Крест, компетентные органы, врио губернатора Курской области, а также Республику Беларусь — за ее посредническую миссию», — добавила уполномоченный по правам человека.

24 сентября 2024 года посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что у РФ есть поименный список жителей Курской области, которых удерживают Вооруженные силы Украины (ВСУ), и перечень передан правоохранительным органам. Посол добавил, что документ составлен по сообщениям от родственников пропавших жителей региона.