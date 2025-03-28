Реклама
Прямой эфир
Мир
В Бангкоке из-за землетрясения обрушилось здание
Армия
ВС России освободили населенный пункт Гоголевка в Курской области
Армия
ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа»
Общество
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в административном здании в Москве
Армия
ВС РФ ударили восемью дронами «Герань-2» по цеху с дронами ВСУ под Харьковом
Общество
Суд признал геноцидом преступления нацистов в Запорожской области в годы ВОВ
Мир
Гуцул назвала возбужденное против нее дело политическим
Мир
Путин выразил премьеру Мьянмы соболезнования в связи с землетрясением
Общество
В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве в ночь на 28 марта
Армия
Российские военные освободили Красное Первое в Харьковской области
Мир
Путин обсудил с Совбезом России развитие отношений со странами АТР
Мир
Песков указал на право РФ не соблюдать договоренности при продолжении ударов ВСУ
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 78 беспилотников ВСУ над семью регионами России
Мир
Фон дер Ляйен не исключила отмены антироссийских санкций
Мир
На Украине сообщили о захвате Ближних пещер Киево-Печерской лавры
Мир
Премьер Таиланда объявила ЧП в Бангкоке после мощного землетрясения
Общество
Двух туристов эвакуировали с перевала в Магаданской области
Сюжет:

Испания пообещала выделить €415 млн на восстановление Украины

МИД Испании анонсировал выделение €415 млн на восстановление Украины
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Мадрид пообещал Киеву выделить €415 млн на восстановление Украины. Об этом 28 марта сообщил МИД Испании в коммюнике по итогам встречи министра иностранных дел Хосе Мануэля Альбареса с украинским министром национального единства Алексеем Чернышовым.

В ходе переговоров глава испанского МИДа заверил киевский режим в полной поддержке со стороны Мадрида и выразил солидарность с Украиной. Он отметил, что в 2025 году Испания намерена дать Киеву €1 млрд на оборону.

«Испания также выделила €110 млн на гуманитарную помощь, подарила электрогенераторы для смягчения энергетического кризиса <...> и пообещала выделить €415 млн на восстановление Украины», — говорится в заявлении.

Военный торг: Франция пытается затянуть украинский конфликт
Могут ли ЕС и США пойти на отмену антироссийских санкций ради урегулирования на Украине

В феврале премьер-министр Украины Денис Шмыгать сообщил, что на реконструкцию страны в течение следующего десятилетия потребуется $524 млрд. Он отметил, что восстановление должно стать проектом глобального масштаба, который надо начинать уже сейчас.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025