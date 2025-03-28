Испания пообещала выделить €415 млн на восстановление Украины

Мадрид пообещал Киеву выделить €415 млн на восстановление Украины. Об этом 28 марта сообщил МИД Испании в коммюнике по итогам встречи министра иностранных дел Хосе Мануэля Альбареса с украинским министром национального единства Алексеем Чернышовым.

В ходе переговоров глава испанского МИДа заверил киевский режим в полной поддержке со стороны Мадрида и выразил солидарность с Украиной. Он отметил, что в 2025 году Испания намерена дать Киеву €1 млрд на оборону.

«Испания также выделила €110 млн на гуманитарную помощь, подарила электрогенераторы для смягчения энергетического кризиса <...> и пообещала выделить €415 млн на восстановление Украины», — говорится в заявлении.

В феврале премьер-министр Украины Денис Шмыгать сообщил, что на реконструкцию страны в течение следующего десятилетия потребуется $524 млрд. Он отметил, что восстановление должно стать проектом глобального масштаба, который надо начинать уже сейчас.