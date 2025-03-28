Петербуржца приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену

Второй Западный окружной военный суд признал виновным в госизмене уроженца Санкт-Петербурга и приговорил к 12 годам лишения свободы. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе УФСБ по Белгородской области.

По данным следствия, мужчина намеревался пересечь государственную границу в регионе и вступить в украинское террористическое военизированное объединение для участия в деятельности, направленной против Вооруженных сил России (ВС РФ). Преступная деятельность гражданина была пресечена сотрудниками пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.

Суд признал фигуранта виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 («Участие в деятельности террористической организации»), ст. 275 («Государственная измена») УК РФ.

«Приговором Второго Западного окружного военного суда он признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях с назначением наказания в виде 12 лет лишения свободы», — говорится в сообщении регионального УФСБ, которое передает ТАСС.

Ранее, 25 марта, уроженца Перми приговорили к 13 годам в колонии строгого режима. Обвинение фигуранту было предъявлено по статье о госизмене в связи с тем, что он переводил деньги в качестве помощи военнослужащим Украины. По данным ведомства, мужчина выступал против проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.