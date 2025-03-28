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РФ и КНР связали обострение на Корейском полуострове с военной активностью США

МИД РФ: Москва и Пекин считают США причиной обострения на Корейском полуострове
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Россия и КНР считают, что военная активность США и их союзников представляет собой главную причину обострения на Корейском полуострове. Об этом 28 марта заявило Министерство иностранных дел России в сообщении для СМИ.

В этот день прошли консультации заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко со специальным представителем правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомином.

«Стороны констатировали близость или совпадение оценок причин обострения обстановки на Корейском полуострове, главной из которых является непрекращающаяся военная активность США и их союзников», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В ходе консультаций было отмечено, что такая провокационная деятельность угрожает миру и стабильности в Северо-Восточной Азии. По мнению сторон, в рамках решения вопроса необходимо формировать меры доверия, прорабатывать шаги по деэскалации, а также отказаться от блокового мышления.

«Достигнута договоренность о продолжении плотной координации, в том числе в Совете Безопасности ООН, в целях предотвращения дальнейшей деградации ситуации в субрегионе, перевода ее в позитивное русло», — подытожили в российском министерстве.

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Ранее стало известно о дате проведения переговоров между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой МИД КНР Ван И. Официальный визит министра из Китая запланирован на 1 апреля. В рамках встречи будут обсуждаться пути выхода из украинского кризиса.

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