ВСУ нанесли удар по больнице в Алешках Херсонской области

Украинские военные нанесли удар двумя снарядами по районной больнице в Алешках Херсонской области, здание было серьезно повреждено. Об этом в пятницу, 28 марта, сообщили в минздраве региона.

«Один из снарядов упал в десяти метрах от больницы, а другой попал непосредственно в здание. Разбиты окна и двери, повреждены фасад и крыша больницы», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

В минздраве добавили, что в результате атаки погибших и пострадавших нет, поврежденное помещение больницы восстанавливается.

Днем ранее сообщалось, что три мирных жителя пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на легковой автомобиль в Центрально-Городском районе Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР). Кроме того, в Центрально-Городском районе Горловки повреждены два гражданских автомобиля.