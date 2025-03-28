В Гренландии сформировали новое правительство

Четыре парламентские партии Гренландии подписали коалиционное соглашение на предстоящий избирательный период, правительство приступило к работе. Об этом 28 марта сообщил датский общественный вещатель DR.

Помимо победившей на выборах партии «Демократы» в правительство также вошли политические силы «Народное сообщество», «Вперед» и «Солидарность». Они солидарны в том, что вопрос независимости острова необходимо рассматривать с осторожностью. Кроме того, партии будут работать над «расширением возможностей для самоопределения» и стремиться к пересмотру закона о самоуправлении.

«Дания продолжает отвечать примерно за 30 сфер деятельности в Гренландии. Еще одной целью нового правительства Гренландии является начало переговоров с Данией для обеспечения более равноправного сотрудничества», — говорится в публикации DR.

Выборы в парламент Гренландии прошли 11 марта. «Демократы» набрали на них 29,9% голосов, что оказалось более чем на 9% выше, чем в 2021-м. Как указала британская газета The Times, победа партии «Демократы» показала, что местные жители не хотят вхождения Гренландии в состав США, как того хочет американский лидер Дональд Трамп.