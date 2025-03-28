Российский мини-электромобиль «Атом» оснастили кухней и спальней

Компания «Кама», которая готовится в этом году запустить серийное производство электрокара «Атом», представила концептуальную версию модели для путешествий. Ее разработкой занималось дизайн-бюро Ever Evo. Концепция электромобиля предназначена для туристического каршеринга, говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 28 марта.

Фото: АО «Кама»

В Ever Evo предполагают, что в ближайшем будущем такую машину можно будет арендовать через каршеринг, а по окончании небольшого путешествия вернуться в город и оставить ее для осмотра и подзарядки сотрудниками сервиса.

Фото: АО «Кама»

Такой «Атом» получил прозрачный купол на задней крышке багажника для увеличения внутреннего пространства электромобиля, а также багажник на крыше со столиком и зонтом. Внешне концепт также отличается переработанными бамперами, оптикой и колесными арками с новыми дисками и яркими акцентами в экстерьере.

В салоне появилась встроенная кухня с индукционной плитой на две конфорки, разделочная доска и раковина для мытья посуды с баками для воды, небольшой холодильник, чайник и набор столовых принадлежностей, а также урна с двумя отсеками раздельного сбора. Предусмотрен модуль с инструментами (фонарик, лопата, пила по дереву), два спальных места, раскладной стол и стулья.

Концепт «Атома» в туристической версии будет представлен в Музее транспорта Москвы на территории исторического павильона «Транспорт СССР» на ВДНХ.

Фото: АО «Кама»

Ранее, 28 января, компания «Кама» показала первые предсерийные прототипы электромобиля «Атом». Это полноценные автомобили с работающим функционалом, а их дизайн полностью соответствует будущей серийной версии. Серийное производство «Атома» намечено на III квартал 2025 года, электрокары будут выпускать на столичном заводе «Москвич».