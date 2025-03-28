Реклама
Прямой эфир
Мир
В Бангкоке из-за землетрясения обрушилось здание
Армия
ВС России освободили населенный пункт Гоголевка в Курской области
Армия
ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа»
Общество
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в административном здании в Москве
Армия
ВС РФ ударили восемью дронами «Герань-2» по цеху с дронами ВСУ под Харьковом
Общество
Суд признал геноцидом преступления нацистов в Запорожской области в годы ВОВ
Мир
Гуцул назвала возбужденное против нее дело политическим
Мир
Путин выразил премьеру Мьянмы соболезнования в связи с землетрясением
Общество
В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве в ночь на 28 марта
Армия
Российские военные освободили Красное Первое в Харьковской области
Мир
Путин обсудил с Совбезом России развитие отношений со странами АТР
Мир
Песков указал на право РФ не соблюдать договоренности при продолжении ударов ВСУ
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 78 беспилотников ВСУ над семью регионами России
Мир
Фон дер Ляйен не исключила отмены антироссийских санкций
Мир
На Украине сообщили о захвате Ближних пещер Киево-Печерской лавры
Мир
Премьер Таиланда объявила ЧП в Бангкоке после мощного землетрясения
Общество
Двух туристов эвакуировали с перевала в Магаданской области

Российский мини-электромобиль «Атом» оснастили кухней и спальней

0
EN
Фото: АО «Кама»
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Компания «Кама», которая готовится в этом году запустить серийное производство электрокара «Атом», представила концептуальную версию модели для путешествий. Ее разработкой занималось дизайн-бюро Ever Evo. Концепция электромобиля предназначена для туристического каршеринга, говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 28 марта.

123

Фото: АО «Кама»

В Ever Evo предполагают, что в ближайшем будущем такую машину можно будет арендовать через каршеринг, а по окончании небольшого путешествия вернуться в город и оставить ее для осмотра и подзарядки сотрудниками сервиса.

авто

Фото: АО «Кама»

Такой «Атом» получил прозрачный купол на задней крышке багажника для увеличения внутреннего пространства электромобиля, а также багажник на крыше со столиком и зонтом. Внешне концепт также отличается переработанными бамперами, оптикой и колесными арками с новыми дисками и яркими акцентами в экстерьере.

В салоне появилась встроенная кухня с индукционной плитой на две конфорки, разделочная доска и раковина для мытья посуды с баками для воды, небольшой холодильник, чайник и набор столовых принадлежностей, а также урна с двумя отсеками раздельного сбора. Предусмотрен модуль с инструментами (фонарик, лопата, пила по дереву), два спальных места, раскладной стол и стулья.

Концепт «Атома» в туристической версии будет представлен в Музее транспорта Москвы на территории исторического павильона «Транспорт СССР» на ВДНХ.

машина

Фото: АО «Кама»
«Атомная» энергетика: каким будет новый российский электрокар
«Известия» протестировали прототип электромобиля «Атом»

Ранее, 28 января, компания «Кама» показала первые предсерийные прототипы электромобиля «Атом». Это полноценные автомобили с работающим функционалом, а их дизайн полностью соответствует будущей серийной версии. Серийное производство «Атома» намечено на III квартал 2025 года, электрокары будут выпускать на столичном заводе «Москвич».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025