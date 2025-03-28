Карасин назвал переговоры с США в Эр-Рияде конструктивными и спокойными

Переговоры делегации России и США в Эр-Рияде были конструктивными и спокойными. Об этом 28 марта заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«[Встреча] была довольно конструктивной, спокойной, не очень результативной», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Сенатор рассказал, что в начале обсуждения «не всё получалось». По его словам, некоторые предложения со стороны США оказались неприемлемыми для России.

Кроме того, Карасин подчеркнул, что сотрудничество с текущей экспертной командой Соединенных Штатов «в принципе возможно». Он также отметил, что подобные встречи между странами будут продолжаться.

Российско-американские переговоры экспертных групп в Эр-Рияде прошли 24 марта. На них стороны договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. При этом для вступления соответствующих мер в силу Западу потребуется снять часть антироссийских санкций, препятствующих международной торговле продовольствием и удобрениями.