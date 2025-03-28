Находящиеся в Бангкоке россияне рассказали об эвакуации людей из зданий

Оказавшиеся в Бангкоке во время землетрясения 28 марта россияне рассказали «Известиям», как эвакуировались из зданий во время стихийного бедствия.

Так, гражданки России Татьяна Кириллова и ее подруга в момент начала толчков находились на 54-м этаже здания. Сначала они спрятались в узком проходе, а после замедления колебаний ринулись на выход.

«Просто был животный <…> страх, что ты должен бежать изо всех сил, не обращая внимания на все трещины, на то, что тут же что-то сыпется. <…> Люди из многоэтажек <…> просто повыбегали, и все в ужасе на улице», — рассказала женщина.

В схожей ситуации оказалась Вероника Пименова — бедствие застало ее на 50-м этаже. Сначала она услышала странный звук, затем посыпалась штукатурка. Прямо на глазах у девушки по сооружению пошла трещина.

«Я подхожу к персоналу, и здесь подкатила первая какая-то волна животного страха и паники, потому что я понимаю, что персонал <…> сам в панике. Никакие инструкции от персонала мы не получили, персонал побежал к лестнице, и я побежала за ними», — поделилась она.

По словам Пименовой, люди покидали здание сплоченно, мужчины взяли на спины пожилых. Сейчас постояльцам разрешили забрать вещи, но не рекомендовали оставаться на ночь.

Еще один россиянин, Максим Пшеничников, в момент начала землетрясения работал дома за компьютером. Он выбежал на улицу, где уже собралось множество людей.

«У людей был шок. Куски дома лежали на тротуаре, были видны трещины», — поделился Пшеничников.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 были зафиксированы на территории Мьянмы ранее в тот же день, впоследствии колебания достигли Бангкока и его окрестностей.

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим ЧП в столице страны. В городе не работает метро, наблюдаются перебои со связью. Посольство РФ в стране проясняет ситуацию по поводу возможных пострадавших среди россиян. По данным газеты Khaosod, в Таиланде в результате бедствия погибли три человека, еще 81 пропал без вести.

В Мьянме жертвами землетрясения стали 20 человек. Власти этой страны также объявили чрезвычайное положение в затронутых регионах. Посольство РФ в стране сообщило «Известиям», что не располагает данными о пострадавших россиянах.