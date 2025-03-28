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Политолог указал на неизбежность утечки данных из чата администрации США

Дробницкий: утечка данных из чата администрации США рано или поздно случилась бы
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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Утечка данных из секретного чата администрации США так или иначе должна была когда-то случиться. Об этом 28 марта «Известиям» рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Дело в том, что команда [президента США] Дональда Трампа действует в отрыве от госаппарата, поверх его головы. Госаппарату не доверяют, его пытаются демонтировать. Поэтому нормальные каналы передачи информации при планировании чего-то важного использоваться не могут, потому что они гораздо менее защищенные», — пояснил эксперт.

Дробницкий напомнил, что в США уже были случаи, когда, к примеру, информация о рейдах по нелегалам «сливалась» местным властям и те прятали мигрантов.

Рано или поздно, отметил он, в процессе борьбы Трампа с госаппаратом должна была возникнуть какая-то прореха. Эксперт уверен, что многое будет зависеть от поведения американского лидера: он или «поведется» на давление, как на первом сроке, или продолжит «размахивать шашкой», и тогда придется идти на более серьезные репрессии.

«В первом случае президентство Трампа можно аккуратненько заканчивать, подводить неутешительные итоги, а во втором случае — это развитие и обострение гражданского конфликта, который назрел в Соединенных Штатах», — заключил Дробницкий.

Скандал с секретным чатом Белого дома набирает обороты. Что пишут СМИ

О скандальной публикации журнала Atlantic с обсуждением ударов по хуситам администрацией США стало известно 25 марта. Главный редактор журнала Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта он получил запрос на подключение к Signal от пользователя под ником Майк Уолтц. Через два дня Голдберг получил уведомление о добавлении в групповой чат под названием «Хуситы малая группа». Далее, 15 марта, пользователь под ником Пит Хегсет опубликовал сообщение, в котором содержались детали предстоящих ударов по хуситам.

Позднее Трамп заявил, что не расстроен из-за скандала с утечкой данных об ударах по Йемену и считает инцидент «несущественным сбоем». Позднее он также сообщил, что не собирается увольнять Хегсета из-за инцидента, и отметил, что ответственность за происшествие взял на себя Уолтц.

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