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В Госдуме ответили на обвинения Зеленского в адрес России

Депутат ГД Швыткин: слова Зеленского о попытках РФ выиграть время беспочвенны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес России в том, что она, ведя переговоры с США, пытается выиграть время, не имеют под собой реальных оснований. Об этом депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил в пятницу, 28 марта.

Он подчеркнул, что целью переговоров является урегулирование конфликта.

«Россия ведет переговоры с США с целью мирного урегулирования украинского конфликта. А удары по нашей мирной инфраструктуре со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), напротив, говорят о стремлении к эскалации напряженности», — сказал политик в разговоре с Lenta.Ru.

Швыткин добавил, что Россия неоднократно призывала Украину прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, исходя из реалий на земле. Затягивание противостояния вредит самому Киеву, подчеркнул политик.

«Чем сильнее Украина будет затягивать этот процесс урегулирования, тем хуже. Тем меньше территорий и государственности в итоге может остаться», — заключил он.

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Накануне Зеленский заявил, что согласие Украины на временное прекращение огня по объектам энергетической инфраструктуры было тактическим шагом, чтобы продемонстрировать миру якобы нежелание России прекращать конфликт, передает RT.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 марта указал на недоговороспособность киевского режима после удара ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. Он назвал атаку причиной, по которой доверять украинской стороне и заключать с ней мир в настоящее время не получается.

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