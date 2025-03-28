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Путин выразил премьеру Мьянмы соболезнования в связи с землетрясением

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Фото: REUTERS/Stringer
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Президент России Владимир Путин 28 марта передал премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну глубокие соболезнования в связи с землетрясением в стране. Текст телеграммы главы государства был опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в административных областях Сагайн и Мандалай. В России разделяют скорбь дружественного народа Мьянмы», — говорится в документе.

Глава государства попросил передать слова сочувствия и поддержки родственникам погибших при землетрясении, а также пожелания о выздоровлении всех пострадавших.

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Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 были зафиксированы на территории Мьянмы ранее в тот же день. Жертвами землетрясения в стране стали уже 20 человек, власти Мьянмы объявили чрезвычайное положение в затронутых регионах. Посольство РФ в стране сообщило «Известиям», что не располагает данными о пострадавших россиянах.

Помимо этого, бедствие затронуло соседний с Мьянмой Таиланд, в особенности Бангкок и его окрестности. Премьер-министр страны Пхетхонгтхан Чинават объявила режим ЧП в столице, в городе не работает метро, наблюдаются перебои со связью. Посольство РФ в стране проясняет ситуацию по поводу возможных пострадавших среди россиян. По данным портала Khaosod, в Таиланде в результате бедствия погибли три человека, еще 81 пропал без вести.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия пока не получала запросов о гуманитарной помощи от затронутых бедствием стран, но оперативно рассмотрит их просьбы, когда таковые появятся.

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