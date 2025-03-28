В Киевской области сообщили о захвате двух храмов УПЦ
Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили два храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе Союза православных журналистов в Telegram-канале.
«Сегодня после окончания комендантского часа <…> прибыли представители ПЦУ с полицией», — говорится в сообщении.
Отмечается, что представители совместно с сотрудниками органов оккупировали храмы в честь Рождества Христова и церковь в честь блаженной Ксении Петербуржской.
Ранее, 21 марта, в городе Белая Церковь раскольники захватили храм канонической УПЦ. Отмечалось, что представители совершили захват в присутствии сотрудников правоохранительных органов и при поддержке городских властей.