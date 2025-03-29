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Эксперт назвала причины непопулярности донорства в РФ

Эксперт Уграк: донорство не особо распространено из-за обезличенной помощи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Для обеспечения потребности РФ в донорской крови на каждую тысячу человек должно приходиться 40 донаций в год. Но актуальный показатель пока что ниже необходимого минимума — 14 донаций. Хотя 10–15% россиян могут быть донорами, пока кровь сдают только 2% населения, сказала «Известиям» 29 марта аналитический психолог и эксперт просветительского проекта о донорстве крови и плазмы «+Я» Ольга Уграк.

«Донорство не так распространено в стране, как хотелось бы, потому что, во-первых, это обезличенная помощь. Практика сотен благотворительных организаций показывает, что люди охотнее помогают другим, когда видят их лица, читают истории, одним словом, «знакомятся» со стороной, принимающей поддержку», — объяснила она.

Эксперт подчеркнула, что для популяризации донорства нужно активнее рассказывать, кому помогают донорские кровь и плазма.

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«Многие уверены, что переливания нужны только людям, которые получили травмы. Но на самом деле компоненты крови спасают очень разных пациентов. Например, помогают сохранить беременность при угрозе выкидыша», — добавила она.

По ее мнению, личный опыт донора также помогает уйти от восприятия донорства как неприятной или сложной процедуры. По ее словам, при его описании нужно акцентировать внимание на подготовке к процедуре, как она прошла, на своих ощущениях.

Также важно показать преимущества там, где другие люди пока что видят барьеры.

«К примеру, как сложность на пути к донорству могут восприниматься различные исследования. Но, проходя через них, донор не только убеждается в своей «пригодности» для процедуры, но и получает подробную информацию о состоянии своего организма. Не ставьте целью своего разговора убедить другого человека стать донором — информируйте, а не принуждайте», — заключила Уграк.

Ранее, 26 ноября 2024 года, доктор медицинских наук, заведующий отделением трансфузиологии Детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева и один из экспертов просветительского проекта «+Я» Павел Трахтман рассказали «Известиям», что благодаря достижениям современной науки и техники один донор может одновременно помочь сразу нескольким пациентам. Поэтому, по их словам, сдавать кровь для конкретного человека — это нерационально расходовать ценный ресурс, который может спасти жизнь сразу большому количеству людей.

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