Несмотря на определенные ограничения, которые есть у любой войны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сражаются, не оглядываясь на мораль. Об этом командиры штурмовых рот с позывными Сумрак и Жека рассказали в пятницу, 28 марта.

Офицеры отметили, что пережитые на поле боя потрясения, связанные с гибелью мирных жителей от рук противника, нередко калечат психику бойцов.

«Представьте 19-летнего парня, который знал о войне только из компьютерных игр. Он заходит в приграничный поселок — а там разбросаны тела гражданских. У сгоревшего дома — расстрелянный ребенок», — рассказали морпехи в интервью Lenta.Ru.

По их словам, то же самое касается и других военных преступлений, которые военнослужащие видят своими глазами на поле боя: например, когда противник добивает раненых, убивает собственных солдат и стирает с лица земли целые населенные пункты.

Ранее, 16 марта, жители освобожденного села Казачья Локня и города Суджа Курской области рассказали, как боевики Вооруженных сил Украины издевались над мирным населением. По словам Сергея Табаева, украинские солдаты «вломились» в Суджу и стреляли в мирных жителей, а все тела оперативно убирали, закапывали или сжигали, чтобы не оставлять следов.