Пушкинский музей расскажет о любовнице французского короля

Директор ГМИИ им. А.С.Пушкина Ольга Галактионова в интервью «Известиям» озвучила планы музея на ближайший год. Среди наиболее крупных проектов — выставка, посвященная любовнице короля Франции Людовика XV Мадам де Помпадур и искусству этого периода. Кроме того, публику ждет ряд других экспозиций, охватывающих период от Средневековья до XX века.

«Будут крупные выставки Шагала, Родченко. Важный проект — «Подвиг музея», который у нас откроется к 9 Мая. Еще мы покажем «Век пейзажа. Человек в городе и на лоне природы. Западноевропейский пейзаж XIX века», «Мир готики»», — поделилась Галактионова с «Известиями».

Она подчеркнула, что в музее будет пересмотрен и расширен прежний выставочный план.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Ольги Галактионовой «Известиям»:

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