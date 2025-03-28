В ЕК призвали Украину оценить соглашение с США с точки зрения евроинтеграции

Украина должна проанализировать свое соглашение о ресурсах с США с точки зрения выполнения обязательств в рамках евроинтеграции. Об этом 28 марта сообщила представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пиньо.

«До Украины была доведена позиция, что такое соглашение потребует анализа с точки зрения отношений ЕС и Украины, в частности в контексте переговоров о приеме в ЕС», — сказала она на брифинге в Брюсселе, который опубликован на сайте аудиовизуальной службы ЕК.

Пиньо добавила, что Еврокомиссия всегда готова помочь Украине с консультацией по последствиям этого соглашения. Однако, по ее словам, запроса на эту тему от Украины не поступало.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил 27 марта о новых условиях договора между Киевом и Вашингтоном по ископаемым. Он охватывает все полезные ресурсы, включая нефть и газ, по всей территории страны. Договор по новому проекту США не имеет срока и положений о гарантиях безопасности.

Газета Financial Times тогда же отметила, что Украина не оценила новое предложение США по ископаемым, вследствие чего вряд ли подпишет соглашение. Как отмечает издание, сделка может подорвать суверенитет Украины, а также вывести всю прибыль за рубеж. Это усилит зависимость Киева от Вашингтона, говорится в материале.