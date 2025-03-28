Реклама
Прямой эфир
Мир
В Бангкоке из-за землетрясения обрушилось здание
Армия
ВС России освободили населенный пункт Гоголевка в Курской области
Армия
ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа»
Общество
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в административном здании в Москве
Армия
ВС РФ ударили восемью дронами «Герань-2» по цеху с дронами ВСУ под Харьковом
Мир
Al Jazeera сообщил о 50 погибших в результате ударов Израиля по Газе
Мир
Гуцул назвала возбужденное против нее дело политическим
Мир
Путин и Эрдоган отметили положительную динамику двусторонних связей
Общество
В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве в ночь на 28 марта
Армия
Российские военные освободили Красное Первое в Харьковской области
Мир
Путин обсудил с Совбезом России развитие отношений со странами АТР
Мир
Песков указал на право РФ не соблюдать договоренности при продолжении ударов ВСУ
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 78 беспилотников ВСУ над семью регионами России
Мир
Фон дер Ляйен не исключила отмены антироссийских санкций
Мир
На Украине сообщили о захвате Ближних пещер Киево-Печерской лавры
Мир
Премьер Таиланда объявила ЧП в Бангкоке после мощного землетрясения
Общество
Двух туристов эвакуировали с перевала в Магаданской области

К 2030 году 85% федеральных дорог доведут до нормативного состояния

Хуснуллин: 85% федеральных дорог доведут до нормативного состояния к 2030 году
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Новый шестилетний план развития дорожной сети предполагает доведение 85% федеральных трасс и опорных дорог до нормативного состояния. Об этом 28 марта заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на итоговой коллегии Минтранса.

Сейчас из всех 500 тыс. км дорог в нормативном состоянии 55%.

«План подпишем сегодня-завтра», — отметил он.

Предстоящая шестилетка определит развитие не только дорог, но и опорных населенных пунктов. Это малые и средние города, а также большие агломерации. Качество жизни в них должно подняться на 30% к 2030 году, а к 2036 году — на 60%, отметил Хуснуллин.

Правительство планирует довести по итогам новой шестилетки 60% региональных дорог до нормативного состояния в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Вместе с этим получат развитие транспортные направления Север – Юг, Запад – Восток. Будут построены обходы у 50 крупных городов. На все эти цели выделено 9,2 трлн рублей.

Закатали в асфальт: в РФ перевыполнен план по строительству автотрасс
В правительстве обсудили перспективы развития дорожной отрасли

Ранее, 26 марта, председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что по итогам 2024 года в России было построено и отремонтировано около 25 тыс. км дорог — от крупнейших многоуровневых развязок до проездов в микрорайонах и дворах.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025