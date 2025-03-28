К 2030 году 85% федеральных дорог доведут до нормативного состояния

Новый шестилетний план развития дорожной сети предполагает доведение 85% федеральных трасс и опорных дорог до нормативного состояния. Об этом 28 марта заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на итоговой коллегии Минтранса.

Сейчас из всех 500 тыс. км дорог в нормативном состоянии 55%.

«План подпишем сегодня-завтра», — отметил он.

Предстоящая шестилетка определит развитие не только дорог, но и опорных населенных пунктов. Это малые и средние города, а также большие агломерации. Качество жизни в них должно подняться на 30% к 2030 году, а к 2036 году — на 60%, отметил Хуснуллин.

Правительство планирует довести по итогам новой шестилетки 60% региональных дорог до нормативного состояния в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Вместе с этим получат развитие транспортные направления Север – Юг, Запад – Восток. Будут построены обходы у 50 крупных городов. На все эти цели выделено 9,2 трлн рублей.

Ранее, 26 марта, председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что по итогам 2024 года в России было построено и отремонтировано около 25 тыс. км дорог — от крупнейших многоуровневых развязок до проездов в микрорайонах и дворах.