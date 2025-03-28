Фон дер Ляйен не исключила отмены антироссийских санкций

Санкции против России могут быть отменены в случае прекращения конфликта на Украине. Об этом 28 марта заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью французской телекомпании LCI.

«Когда конфликт закончится, [антироссийские] санкции можно будет отменить, но не раньше», — считает фон дер Ляйен, видео беседы опубликовано на YouTube-канале LCI.

При этом она уточнила, что достижение прочного мира на Украине и обеспечение гарантий безопасности является основным условием для отмены ограничений в отношении РФ.

Накануне глава ЕК заявила, что Европейский союз (ЕС) сохранит санкции против России. Она добавила, что страны — члены ЕС собираются наращивать финансовую и военную поддержку Киева в ближайшее время.