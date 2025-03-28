ВСУ пытались атаковать инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались при помощи беспилотников атаковать инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода. Об этом 28 марта сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что в этот же день средства противовоздушной обороны (ПВО) в Саратовской области перехватили 19 украинских дронов самолетного типа.

Кроме того, согласно данным Минобороны, 27 марта в Белгородской области в результате украинского обстрела произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе.

В этот же день сообщалось, что средства ПВО за ночь уничтожили 78 украинских БПЛА над семью российскими регионами РФ. Так, над территорией Воронежской области уничтожили 32 дрона, над Саратовской областью — 19, над Курской областью — 17, шесть беспилотников — над Белгородской областью, два — над Липецкой областью и по одному — над территориями Ростовской и Тамбовской областей.