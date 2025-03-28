«Желтый» уровень опасности из-за тумана объявлен в Москве в ночь на 29 марта

В Москве «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана объявлен до утра 29 марта. Об этом Гидрометцентр РФ сообщает в пятницу, 28 марта.

«Период предупреждения — с 21:00 28 марта до 09:00 29 марта: местами туман», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Аналогичное предупреждение будет действовать в Подмосковье.

В этот же день в комитете лесного хозяйства Московской области рассказали, что 28 и 29 марта на большей части территории региона установится первый класс пожарной опасности. При этом в Ногинском лесничестве ожидают третий, а в Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Талдомском — второй, сообщает 360.ru.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал 26 марта, что уже в ближайшие выходные в Москве потеплеет до +11… +14 градусов. По его словам, природа переходит на весенний лад, и впереди ждут хорошие теплые дни без осадков.