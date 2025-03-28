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Эксперт назвал мэрство в Стамбуле ориентиром для многих турецких политиков

Эксперт Караханов: мэрство в Стамбуле — ориентир для многих турецких политиков
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Фото: TASS/Zuma
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Перспектива получения должности мэра Стамбула является ориентиром для многих турецких политиков из-за примера президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом 28 марта заявил «Известиям» председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов.

По его словам, путь Эрдогана от мэра столичного муниципалитета Стамбула до премьер-министра, а затем и до президента Турции вдохновляет многих турецких политиков.

«В стране стало распространенным мнение, что тот, кто становится мэром Стамбула, якобы имеет все шансы стать премьер-министром или президентом Турции. Таким образом, для достижения президентского кресла мэрство в Стамбуле считается важным политическим ориентиром», — сказал Караханов.

Он отметил, что арестованный мэр турецкого города Экрем Имамоглу высказывает желание стать кандидатом на пост президента Турции в 2028 году. Его перспективы выглядят сомнительно, подчеркнул эксперт. Ужин с послом Великобритании Домиником Джоном Чилкоттом в Анкаре в 2022 году, визит президента Германии Франка Вальтера Штайнмайера в 2024-м не являются хорошей основой для его выдвижения на президентский пост, добавил политолог.

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«Нури Аслан был избран новым заместителем мэра вместо Имамоглу и теперь возглавит управление Стамбулом. Его главной задачей станет поддержка Кемаля Кылычдароглу, бывшего лидера Республиканской народной партии (РНП), путем замены текущего руководителя партии Озгюра Озеля и содействия возвращению Кылычдароглу на пост», — заключил он.

Эксперт напомнил, что Кылычдароглу был главным соперником Эрдогана на выборах в 2023 году. При этом у политиков есть общий взгляд на изменения конституции страны — они считают, что она требует реформирования.

Экрем Имамоглу занимал пост мэра Стамбула с 2019 года. 23 марта 2025-го он был арестован по обвинениям в незаконном получении персональных данных, получении взяток, нарушениях при проведении тендеров. В тот же день он был отстранен от должности. Согласно результатам некоторых турецких опросов, Имамоглу имел шанс стать главным оппонентом Эрдогана на выборах в 2028 году. На фоне происходящего Стамбул охватили массовые протесты, в ходе одного из них были ранены шесть полицейских. Митинги проходили также в Анкаре.

Совет Стамбульского муниципалитета избрал исполняющим обязанности мэра города Нури Аслана. 28 марта был задержан адвокат Имамоглу. Глава оппозиционной Республиканской народной партии Туран Таскын Озер назвал причины задержания сфабрикованными.

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