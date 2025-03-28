Песков назвал условия для возобновления РФ черноморской инициативы

Россия не сможет возобновить черноморскую инициативу, пока страны Евросоюза (ЕС) не примут решение о снятии санкций с российского банка, который связан с сельхозпродукцией. Поскольку в Европе этого делать пока не хотят, значит ЕС не хочет идти по пути мира на Украине. Об этом заявил 28 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Неотъемлемой частью черноморской инициативы является снятие санкций с нашего банка, банковского учреждения, которое занимается расчетами, связанными с сельхозпродукцией. Суть этих ограничений предельно ясна, и, собственно, если европейские страны не хотят идти по этому пути, то это означает, что они не хотят идти по пути мира», — отметил пресс-секретарь главы государства на брифинге.

Таким образом, Европа не хочет действовать в унисон с усилиями, которые проявляют в Москве и в Вашингтоне, чтобы поспособствовать выходу ситуации в мирное русло.

«Дело в том, что это не новое положение (Об отмене санкций. — Ред.), это положение было зафиксировано еще в прошлый раз, когда инициатива действовала, работала, выполнялись все обязательства, за исключением обязательств по отношению к РФ, и они так и не были выполнены», — уточнил Песков.

Он напомнил, что предыдущее согласованное положение черноморской было хорошо известно в ООН, так как его утверждал сам генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. А также всем странам, которые имели отношение к заключению сделки. С тех пор в нем ничего нового не появилось.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 25 марта заявил, что возобновление черноморской инициативы откроет России новые возможности. Он также отметил, что совместная работа стран в рамках инициативы поможет обеспечить зерном более 100 млн человек по всему миру.

В ходе переговоров 24 марта в Эр-Рияде Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. Генсек ООН Антониу Гутерриш положительно оценил достигнутые договоренности. Отмечалось, что сделка о свободе судоходства в Черном море для защиты гражданских судов и портовой инфраструктуры станет значительным вкладом в глобальную продовольственную безопасность и мировые поставки.

26 марта Песков отмечал, что черноморская инициатива может быть возрождена, однако при ряде условий. И Москва надеется, что в этот раз они будут более справедливыми. Как подчеркнул представитель Кремля, в предыдущем варианте черноморской инициативы, который работал определенное время, выполнялись все условия, за исключением тех, которые касались России.