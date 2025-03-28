Песков заявил об отсутствии запросов к РФ в связи с землетрясением в Мьянме

Мьянма и другие страны, затронутые землетрясением 28 марта, пока не обращались к России за гуманитарной помощью. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Насколько я знаю, запроса пока не поступало», — сказал он.

Как отметил представитель Кремля, затронутым землетрясением странам еще только предстоит оценить ущерб от стихийного бедствия. Москва оперативно рассмотрит их запросы, если таковые появятся, подчеркнул Песков.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 были зафиксированы на территории Мьянмы ранее в тот же день, впоследствии колебания достигли Бангкока и его окрестностей.

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим ЧП в столице страны. В городе не работает метро, наблюдаются перебои со связью. Посольство РФ в стране проясняет ситуацию по поводу возможных пострадавших среди россиян. По данным портала Khaosod, в Таиланде в результате бедствия погибли три человека, еще 81 пропал без вести.

В Мьянме жертвами землетрясения уже стали 20 человек. Власти этой страны также объявили чрезвычайное положение в затронутых регионах.