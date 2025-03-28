Спикер парламента Грузии назвал призывающие к конфронтации с РФ страны

Страны Прибалтики призывала Грузию к открытой конфронтации с Россией. Об этом 28 марта сообщил спикер парламента страны Шалва Папуашвили в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Эстония, Латвия и Литва отчаянно пытаются повысить собственную безопасность, отвлекая внимание России на что-то другое, и тем самым хотят подтолкнуть Грузию к открытой конфронтации с Москвой», — написал Папуашвили.

Он добавил, что Прибалтика требовала от Грузии ввести в отношении России санкции, чтобы спровоцировать эскалацию российско-грузинских отношений. Кроме того, по его словам, если бы страны Прибалтики серьезно относились к Украине, то они бы отправили ей в помощь свои войска.

Депутат парламента Грузии Ираклий Заркуа 4 марта заявил, что Прибалтийские страны являются самым большим врагом Украины. По словам Заркуа, этим странам всё равно на Украину, их волнуют только собственные интересы. Он также добавил, что у них точно такой же подход к Грузии.