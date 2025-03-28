Эксперт назвал причины первенства РФ по экспорту пшеницы в мире

Россия, несмотря на зону рискованного земледелия, стабильно удерживает лидерство по экспорту пшеницы. Таким мнением в беседе с «Известиями» 28 марта поделился кандидат экономических наук финансовый аналитик Михаил Беляев.

Ранее, 27 марта, заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин в ходе круглого стола в Совете Федерации заявил, что Россия по итогам 2024 года заняла первое место в мире по экспорту пшеницы, ячменя, подсолнечного масла и замороженной рыбы в денежном выражении, сообщило ТАСС.

«У нас множество регионов с разными климатическими условиями. Если в одном из них складываются неблагоприятные погодные условия, это компенсируется успешной работой в других», — объяснил Беляев.

По его словам, урожай зерновых в стране сохраняет стабильные показатели. В России ежегодно собирают от 100 млн т до 120 млн т зерна, в то время как внутреннее потребление составляет около 80 млн т, что позволяет уверенно выходить на внешние рынки.

Эксперт отметил, что среди основных покупателей российской пшеницы — Египет, Иран, Китай, а также страны Африки.

«Россия — один из крупнейших производителей удобрений, но главное — их грамотное применение. Наши ученые разрабатывают эффективные программы, а сельхозпроизводители следуют их рекомендациям. Это дает ощутимый результат. Первое место в мире по экспорту пшеницы — это не спортивное достижение, а показатель стабильности и экономической выгоды», — подытожил Беляев.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23 января сообщил, что правительство России дополнительно выделит 42 млрд рублей на поддержку льготных кредитов для агропромышленного комплекса (АПК) России. Глава правительства отметил, что в последние пять лет урожай зерновых в РФ каждый год превышает 120 млн т, и решение о поддержке отрасли принято для того, чтобы сохранить этот темп роста.

Президент России Владимир Путин 5 декабря 2024 года обратил внимание на то, что страна остается на первом месте в мире по экспорту пшеницы. При этом со времен позднего СССР российский АПК значительно укрепился: например, 1988 году Советский Союз закупил для себя более 35 млн т зерна, а Россия в 2023 году поставила другим государствам 66 млн т такой продукции.