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Эксперты назвали долю «неипотечных» сделок с недвижимостью в «Сбере»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Доля сделок с недвижимостью без привлечения ипотеки в «Сбере» выросла с 16% во втором полугодии 2023 года до 55% к началу марта 2025 года. Об этом рассказали аналитики «Домклик».

Эксперты обратили внимание, что доля «неипотечных» сделок увеличивалась параллельно с повышением Центробанком ключевой ставки.

Как отметили эксперты «Домклик», оформить сделку без ипотеки можно в офисах «Сбера» и «Домклик» во всех регионах России с предварительной онлайн-записью. Менеджеры в отделениях проверят недвижимость на юридическую чистоту, подготовят необходимые для сделки документы и помогут зарегистрировать переход права собственности.

Среди лидеров по доле сделок — Республика Карелия (66%), Санкт-Петербург (64%), Москва и Московская область (61%). За ними идут Ленинградская область, где доля таких сделок составляет 60%, Костромская область (58%), Камчатский край (57%), Самарская (55%), Новосибирская (53%) и Воронежская области (52%).

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