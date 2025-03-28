Карасин сообщил об обсуждении подключения Россельхозбанка к SWIFT в Эр-Рияде

Россия и США обсуждали на переговорах в Эр-Рияде не только безопасность судоходства в Черном море, но и доступ РФ к портам для экспорта агропродукции, а также подключение Россельхозбанка к платежной системе SWIFT. Об этом 28 марта сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью каналу «Россия 24».

«Вот этот комплекс вопросов прозвучал, американцы к этому спокойно отнеслись», — сказал он.

Карасин добавил, что конкретные сроки возвращения Россельхозбанка в платежную систему в Саудовской Аравии не оговаривались, как и способы контроля за соблюдением безопасности судоходства в Черном море.

Сенатор охарактеризовал переговоры в Эр-Рияде как спокойные и конструктивные. Он заявил, что такие встречи экспертных делегаций, скорее всего, продолжатся.

«Работать с нынешней командой <…> Соединенных Штатов в принципе можно: [они] слушают, воспринимают, противопоставляют этому какие-то свои позиции», — отметил Карасин.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у Москвы и Вашингтона пока нет точных дат новых двусторонних контактов. При этом он подчеркнул, что диалог РФ и США обязательно продолжится.

Российско-американские переговоры экспертных групп в Эр-Рияде прошли 24 марта. На них стороны договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. При этом для вступления соответствующих мер в силу Западу потребуется снять часть антироссийский санкций, препятствующих международной торговле продовольствием и удобрениями.