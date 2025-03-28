В этом году отдых в майские праздники подорожал почти в полтора раза
Отдых в майские праздники за год подорожал почти в 1,5 раза. Спрос на зарубежные туры вырос на 50–75%. Причиной стала удобная комбинация выходных дней и укрепление курса рубля. Сильнее всего подорожал отдых в отелях — на 43%. Комплексные туры выросли в цене примерно на 13%, сообщает телеканал «Известия».
Если рассматривать направления поездок, то отдых внутри страны в среднем прибавил в цене 9,5%. Самый заметный рост стоимости среди зарубежных стран показали Турция — почти 14% и Египет — плюс 12%. А вот в Таиланде отдых, наоборот, подешевел на четверть. Для путешествий по России чаще всего выбирают Сочи, Калининград и Кавказ.
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