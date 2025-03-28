Собянин рассказал о планах развития московского кинокластера

В текущем году в кинопарке «Москино» намерены завершить создание не менее десяти декораций. В их числе — «Уездный европейский город», «Крепость», «Ближневосточные города», «Шахты» и «Русский средневековый город», рассказал мэр столицы Сергей Собянин в свое Telegram-канале.

Кроме того, там планируется построить многофункциональный павильон, складской комплекс, многоуровневую парковку и гостиничный комплекс.

В сентябре была открыта первая очередь кинопарка «Москино» — там расположены 24 натурные площадки и четыре павильона.

По словам Собянина, в 2024 году на площадках московского кинокластера, в который, в частности, входит кинопарк «Москино» и Киностудия им. Горького, сняли порядка 120 проектов — это в два с половиной раза больше, чем годом ранее.

Мэр добавил, что планируется продолжить модернизацию Киностудии им. Горького. Площадь рабочих пространств увеличится вдвое — почти до 100 тыс. кв. м.

Старт открытию в столице первой очереди кинопарка «Москино» в сентябре прошлого года дал президент России Владимир Путин. В ходе церемонии он, в частности, обратил внимание на то, что доля российского кино кратно увеличивается в прокате, что «очень радует». Путин также отметил, что говорить об истории страны крайне важно, и лучше всего это могут сделать именно отечественные кинопроизводители.