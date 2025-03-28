Директор ГМИИ имени Пушкина пообещала провести аудит в музее

Ольга Галактионова, возглавившая Пушкинский музей в январе этого года, дала первое большое интервью «Известиям», где сообщила, что планирует провести аудит и устроить кадровую реструктуризацию.

«Аудита требует любая организация, в которую приходит новый руководитель. Это нужно, чтобы понимать, какие проблемы есть, — без разницы, в музее ли, в театре или поликлинике. Будет кадровая реструктуризация — не увольнения, а именно реструктуризация», — заявила Галактионова «Известиям».

По ее словам, предстоит также «активная работа по наведению порядка в фондах»: новое руководство музея проведет ревизию по некоторым приобретениям, которые в предыдущие годы вызывали дискуссии.

Должность директора ГМИИ им. А.С. Пушкина Ольга Галактионова заняла после Елизаветы Лихачевой, возглавлявшей музей с 2023 года. Сама Галактионова прежде была руководителем РОСИЗО и стала известна благодаря крупным выставкам, устроенным ее организацией в Московском Манеже.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Ольги Галактионовой «Известиям»:

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