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Коллеги корреспондента «Известий» Федорчака поделились воспоминаниями о нем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Коллеги погибшего в зоне спецоперации по защите Донбасса корреспондента «Известий» Александра Федорчака на церемонии прощания в Крыму 28 марта, вспоминая о журналисте, рассказали, что он родился и вырос на полуострове и считал своим долгом говорить правду с передовой.

Федорчаку было всего 28 лет. Свою карьеру он начинал на крымском телеканале, куда пришел по призванию еще студентом, мечтая стать настоящими журналистом. В результате он оказался не только журналистом, но и настоящим героем.

«Был самым веселым парнем, который создавал эту веселую атмосферу. И сейчас в этот день, когда везде вокруг траур, невозможно поверить, у меня до сих пор ощущение, что там какой-то другой человек, а Саша где-то там на фронте, освещает, снимает свои репортажи», — рассказала коллега Мария Гробовенко.

Коллеги навсегда запомнят азарт, с которым Федорчак брался за каждую редакционную тему, а также его добрую улыбку, которая как будто могла решить все проблемы.

«Он был всегда очень добрый. Все проблемы, каким образом — это надо еще поучиться, обходил стороной, на всё как-то так реагировал с легкостью, может, внутри переживал. Но вот эта доброта, желание, его желание помочь в первую очередь — [то,] что я запомнила. Он был очень целеустремленный», — сообщила коллега Эмилия.

Ведя репортажи, Федорчак часто использовал слово «вместе»: вместе с разведчиками, вместе со штурмовиками, вместе с артиллеристами. И считал это честным как по отношению к зрителю, так и по отношению к бойцам, героям своих сюжетов, с которыми он вместе, но без оружия, отправлялся на передовую. Если что-то происходило во время съемки, мог просто бросить микрофон и помочь нести носилки с ранеными.

«Всегда он мне помогал, давал контакты ребят. Когда его не стало, ребята все звонили, которые общались с ним, с которыми он меня познакомил, и все говорили: «Влад, скажи нам, что это неправда». Тогда было, конечно, тяжело им говорить что-то. Любили его все, и он был звонкий и смешной, яркий», — рассказал корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

«Помогал, всегда помогал. И коптер купил, и глушилку. Даже выходил помогать делать подготовку некоторых позиций. Саша не просто человек, не просто мужчина с большой буквы, он герой», — отметил боец отряда «Крым» с позывным Мордвин.

Главный редактор МИЦ «Известия» Михаил Фролов поделился, что доброта, которой были наполнены репортажи Федорчака, давала всем надежду.

«Его материалы были всегда самыми смелыми, яркими, кристально честными, но они были наполнены кроме всего еще искренней добротой. Временами, глядя на него, на его стендапы, казалось, что вообще не понятно, что этот добрейший парень делает там в бронежилете, в форме цвета хаки, в каске, которая у него временами заваливалась набекрень, и казалось, что он просто из другого мира», — отметил Фролов во время прощания.

К команде «Известий» Федорчак присоединился, будучи молодым журналистом, но уже опытным корреспондентом. И сразу влился в большую «телевизионную семью», рвался в боевые командировки, а между военными темами умело переключался на гражданские сюжеты. Большой радостью для него был футбол, сопровождавший его всю жизнь. В своих материалах он редко, но всегда восхищенно говорил об этом виде спорта, особенно когда речь шла о его любимой команде.

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Проститься с погибшим в зоне специальной военной операции (СВО) корреспондентом пришли его родственники, друзья и коллеги.

О гибели Федорчака в зоне СВО стало известно 24 марта. Он работал на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области. Последний репортаж журналиста о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте

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