Два человека погибли в ДТП с большегрузом на Кубани

В Кущевском районе Краснодарского края произошло смертельное ДТП. Погибли двое молодых людей.

Как сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону, авария случилась в четверг, 27 марта, около 22 часов. Водитель Hyundai Elantra, не выдержав безопасную дистанцию, столкнулся с грузовиком MAN с полуприцепом. Удар был такой силы, что автомобиль оказался полностью смят.

25-летний водитель иномарки и его 21-летний пассажир погибли на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

Ранее, 26 марта, сообщалось, что суд арестовал на два месяца водителя автобуса, допустившего ДТП в Симферопольском районе Крыма, в результате которого погибли шесть человек. Как полагает следствие, обвиняемый, управляя автобусом марки «КАв3», двигался по автомобильной дороге в районе села Укромного Симферопольского района и допустил столкновение с большегрузом марки «Камаз» с прицепом.