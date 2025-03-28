Библиотеки Севастополя получили сборники стихов главы СКР Бастрыкина

Более 3 тыс. экземпляров книг и журналов поступили в библиотеки ведомственных учреждений Севастополя. Среди них — сборники стихов и другие произведения главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Среди переданных книг есть и произведения русских классиков и современников, в том числе участников СВО, а также специализированные издания, отмечает ИА SevastopolMedia.

Книги передали в том числе в библиотеку санатория СКР «Родина» и Севастопольский кадетский корпус СКР имени Истомина. Ожидается, что такое пополнение фондов поспособствует формированию правильных ценностей и патриотическому воспитанию молодежи.