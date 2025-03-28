От конфронтации к диалогу

На первый взгляд, политика администрации Дональда Трампа по отношению к России кажется резким поворотом. Однако если присмотреться, то можно увидеть последовательность в его подходе как в первый, так и во второй срок. Внешняя политика Трампа всегда строилась на национальных интересах США, экономическом протекционизме и стремлении уменьшить международные обязательства Америки. Президент Соединенных Штатов демонстрирует четкие приоритеты: национальный глобализм вместо транснационализма, экономический протекционизм и демонстративный, но не агрессивный милитаризм.

Что изменилось? Обстоятельства. В свой первый президентский срок Трамп определил Россию и Китай ключевыми оппонентами США, начав торговую войну с КНР и введя более 200 санкций против РФ. Однако за время президентства Байдена геополитический ландшафт изменился: стало очевидно, что Америке всё сложнее противостоять одновременно укрепившейся военной мощи России и восстановившейся после пандемии экономике Китая. В итоге Трамп принял прагматичное решение — нормализовать отношения с Россией, чтобы эффективнее противостоять Китаю.

Важно понимать, что новое потепление в отношениях Вашингтона и Москвы может быть нестабильным. Даже сейчас, когда Трамп заявляет о стремлении урегулировать украинский конфликт, поставки вооружений Киеву продолжаются, что противоречит декларируемым мирным намерениям.

Острый международный кризис невозможно разрешить моментально, как бы американский президент этого ни хотел. Процесс урегулирования может занять от нескольких месяцев до одного-двух лет. Предвыборное обещание Трампа остановить конфликт за сутки демонстрирует скорее недостаток дипломатического опыта, чем реальное понимание ситуации.

Важно понимать, что украинский вопрос — лишь один из аспектов сложных отношений между РФ и США. У стран накопилось множество нерешенных проблем: от восстановления дипломатического взаимодействия до выработки новых подходов к глобальной безопасности. Сейчас восстановление отношений происходит на всех уровнях — высшем политическом, дипломатическом и экспертном.

Что касается посреднической роли США в российско-украинском противостоянии, то для успешного урегулирования необходимы определенные условия. В теории международных конфликтов существует понятие BATNA (лучшая альтернатива переговорному решению). Когда у сторон конфликта отсутствуют привлекательные аналоги переговоров, это становится ключевым условием для начала реального урегулирования.

Пока такие альтернативы существуют хотя бы у одной из сторон, переговоры не приведут к результату даже при активном посредничестве третьей стороны. Поэтому успех не зависит исключительно от усилий администрации Трампа, даже если президент США искренне стремится к урегулированию конфликта.

Маловероятно, что президент США отвернется от Европы и Украины. Отказ от посреднических усилий нанесет серьезный удар по репутации Трампа как лидера и по международному авторитету США, что невыгодно с точки зрения противостояния с Китаем. Но у Штатов есть серьезные рычаги влияния на Киев — по данным CNN, около 40% всей военной помощи Украине поступало именно от Америки.

Дело не столько в личной симпатии, сколько в совпадении подходов к решению международных проблем. Если бы Трамп продолжил политику предшественника по Украине, мы бы не видели нынешних взаимных дипломатических жестов. Публичные комплименты, символические подарки — это мощные дипломатические сигналы и инструменты формирования общественного мнения. Например, когда Трамп говорит о победах России над Наполеоном и Гитлером, он обращается к исторической памяти нашего народа.

Но это скорее создание политического образа хороших отношений. По-настоящему проверенные временем дружеские связи у президента России Владимира Путина, вероятно, сложились с лидером Китая Си Цзиньпином, а не с Дональдом Трампом.

Автор — доцент департамента политологии и международных отношений НИУ ВШЭ

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