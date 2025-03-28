Российские военные освободили Красное Первое в Харьковской области

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области. Об этом 28 марта сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Мирное Донецкой Народной Республики и Красное Первое Харьковской области», — говорится в сообщении.

Также, по данным Минобороны, с 22 по 28 марта российские войска нанесли семь групповых ударов с помощью высокоточного оружия и беспилотников (БПЛА) по объектам противника. В результате была поражена инфраструктура военных аэродромов, учебный центр, пункты управления и другие объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ведомстве добавили, что за неделю средствами противовоздушной обороны были сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1160 БПЛА.

В этот же день стало известно об освобождении населенного пункта Гоголевка в Курской области. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.