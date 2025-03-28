Красноярцев предупредили о подтоплениях из-за резкого потепления

В центральных и южных районах Красноярского края в период с 29 марта по 1 апреля дневные температуры воздуха могут подниматься до +13 градусов. Об этом сообщает ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В этот период возникнет интенсивное снеготаяние, вскрытие и разлив малых рек. Специалисты предупреждают жителей о возможном подтоплении пониженных участков местности и населенных пунктов. Кроме того, не исключен размыв дорог и мостов, дамб на прудах и малых водохранилищах, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В наибольшей опасности окажутся населенные пункты Ермаковского, Каратузского, Мотыгинского и Богучанского районов.

Со вторника, 25 марта, в Красноярском крае начал действовать режим повышенной готовности. Он продлится до 1 июля. Соответствующее постановление опубликовано на региональном интернет-портале правовой информации. Данная мера вводится для предупреждения ЧС в связи с прохождением пожароопасного периода и периодов весеннего половодья и паводков.