Новые рейсы в Китай пустят из аэропорта Владивостока

С приходом летнего сезона из аэропорта Владивостока откроются несколько новых рейсов на китайском направлении. Так, в июле авиакомпания «Якутия» будет выполнять чартеры на китайские курорты Бэйдайхэ и Яньтай. Для этого задействуют воздушные суда Superjet 100. Рейсы запланированы один раз в неделю.

Чуть ранее, в мае, ожидается возобновление рейсов китайской авиакомпании China Southern из Яньцзи во Владивосток. Воздушные суда Airbus 320 будут летать в этом направлении дважды в неделю. Частота вылета в Пекин увеличится до 20 рейсов в неделю. Полеты выполняют авиакомпании «Аврора» и S7 Airlines, китайские China United Airlines, Hainan Airlines и Air China, уточняет ИА PrimaMedia.

В пресс-службе АО «Международный аэропорт Владивостока» рассказали, что с апреля авиакомпания «АZUR air» начнет выполнять чартерные рейсы в курортный город Нячанг во Вьетнаме, используя для этого Boeing 757. Летом северокорейский авиаперевозчик Air Koryo будет осуществлять три раза в неделю вылеты в Пхеньян,

Ранее сообщалось, что из Хабаровска на остров Хайнань будут выполняться прямые регулярные рейсы.