АТОР сообщила о нахождении в Бангкоке до 2 тыс. россиян

В Бангкоке, где произошло мощное землетрясение, в настоящее время, по предварительным данным, могут находиться до 2 тыс. туристов из России. Об этом 28 марта сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«В Бангкоке, по предварительным данным, может находиться до двух тыс. туристов из России. Из них около четверти — из числа организованных путешественников», — говорится в Telegram-канале ассоциации.

Также в столице Таиланда проживает большое количество россиян, которые не являются туристами, уточнили в АТОР. На данный момент сообщений о пострадавших российских путешественниках не поступало. Разрушений отельных зданий также не зафиксировано.

«По данным туроператоров, никаких разрушений или паники не наблюдается, туристы на Пхукете, в Паттайе и на островах продолжают свой отдых «в штатном режиме», — добавляется в сообщении.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 были зафиксированы на территории соседней с Таиландом Мьянмы ранее в тот же день, впоследствии колебания достигли Бангкока и его окрестностей. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим ЧП в столице страны. В городе не работает метро, наблюдаются перебои со связью. Посольство РФ в стране проясняет ситуацию по поводу возможных пострадавших среди россиян.

Телеканал CNN со ссылкой на тайские власти сообщал, что при обрушении строящегося здания во время землетрясения в Бангкоке пострадали по меньшей мере 50 человек. При этом по меньшей мере 67 человек находятся под завалами здания.