Пожар уничтожил 200 га травы в районе Забайкалья

В Забайкалье в Карымском районе произошел крупный природный пожар. Его площадь составила 200 га. Пал сухой травы тушили семь огнеборцев на двух единицах техники.

ИА ChitaMedia со ссылкой на ГУ МЧС по региону добавляет, что за сутки в крае произошло 17 техногенных и восемь ландшафтных пожаров. Еще одно крупное возгорание тушили в двухэтажном одноквартирном доме в Атамановке под Читой.

Площадь возгорания составила 114 кв. м. С огнем боролись 19 спасателей на пяти автомобилях.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье в понедельник, 24 марта, ввели режим повышенной готовности. Это связано с началом пожароопасного сезона. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Осипов.