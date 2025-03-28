Жителей Колымы предупредили о сильном снеге в выходные

В Магаданской области в Ольском, на побережье Омсукчанского и Северо-Эвенского округов днем в субботу, 29 марта, ожидается сильный ветер с метелью. При порывах его скорость может составить 20 м/с.

В ночь на 29 марта на востоке Ольского, побережье Омсукчанского и Северо-Эвенского муниципальных округов возможен сильный снег. Также сильные осадки прогнозируются в Среднеканском, в континентальной части Омсукчанского и Северо-Эвенского муниципальных округов.

В Среднеканксом, Омсукчанском, Северо-Эвенском, Ольском муниципальных округах есть вероятность возникновения ЧС. Это связано с возможным повреждением линий электропередачи и связи, нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, образованием снежных заносов, возникновением ДТП и заторов на перевалах.

Также метеорологи предупредили об угрозе деформации и разрушения ледового поля припая Охотского моря, пишет ИА MagadanMedia.

Ранее, 5 марта, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха весной 2025 года на территории РФ будет в пределах или чуть ниже нормы. Также он добавил, что прошедшая зима в стране стала второй самой теплой в истории наблюдений.