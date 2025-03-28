Реклама
Прямой эфир
Мир
В Бангкоке из-за землетрясения обрушилось здание
Армия
ВС России освободили населенный пункт Гоголевка в Курской области
Армия
ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа»
Общество
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в административном здании в Москве
Армия
ВС РФ ударили восемью дронами «Герань-2» по цеху с дронами ВСУ под Харьковом
Мир
Al Jazeera сообщил о 50 погибших в результате ударов Израиля по Газе
Мир
Гуцул назвала возбужденное против нее дело политическим
Мир
Путин и Эрдоган отметили положительную динамику двусторонних связей
Общество
В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве в ночь на 28 марта
Армия
Российские военные освободили Красное Первое в Харьковской области
Мир
Рейтинг доверия россиян к Путину составил почти 81%
Мир
Аэропорты Таиланда приостановили работу после мощного землетрясения
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 78 беспилотников ВСУ над семью регионами России
Мир
Два мощных землетрясения зафиксированы в Мьянме
Мир
На Украине сообщили о захвате Ближних пещер Киево-Печерской лавры
Мир
Премьер Таиланда объявила ЧП в Бангкоке после мощного землетрясения
Общество
Двух туристов эвакуировали с перевала в Магаданской области

Путин и Эрдоган отметили положительную динамику двусторонних связей

0
EN
Фото: РИА Новости/Pool/Гавриил Григоров
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил положительную динамику двусторонних связей. Об этом 28 марта сообщили на сайте Кремля.

«Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-турецкого сотрудничества в различных областях, включая продвижение стратегических проектов в энергетической отрасли», — отметили там.

Уточняется, что Путин поделился оценками хода диалога с США по поиску мирного разрешения конфликта на Украине, указав на конструктивный характер проведенных контактов. При этом российский лидер обратил внимание на непрекращающиеся попытки киевского режима атаковать энергообъекты РФ, несмотря на мораторий.

Президент РФ также поздравил Эрдогана и народ Турции со священным для мусульман месяцем Рамадан и предстоящим праздником Ураза-байрам, подчеркнули в Кремле.

Газовая атака: зачем Киев устроил взрыв на измерительной станции «Суджа»
Украинские власти вновь демонстрируют желание сорвать попытки мирного урегулирования

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 марта сообщил, что Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию. Сроки визита пока не согласованы, добавил он.

Ранее, 4 марта, Песков рассказал о состоянии российско-турецких отношений. Он напомнил о недавних контактах с турецкой стороной на уровне министров иностранных дел.

27 февраля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, прибыв в Стамбул, передала Эрдогану устное послание от российского лидера о двусторонних отношениях и международной повестке. Она рассказала турецкому президенту о контактах с представителями парламента Турции и достижении договоренности о совместной работе по вопросу продвижения реализации решений, которые были приняты президентами.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025