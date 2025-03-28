Путин и Эрдоган отметили положительную динамику двусторонних связей

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил положительную динамику двусторонних связей. Об этом 28 марта сообщили на сайте Кремля.

«Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-турецкого сотрудничества в различных областях, включая продвижение стратегических проектов в энергетической отрасли», — отметили там.

Уточняется, что Путин поделился оценками хода диалога с США по поиску мирного разрешения конфликта на Украине, указав на конструктивный характер проведенных контактов. При этом российский лидер обратил внимание на непрекращающиеся попытки киевского режима атаковать энергообъекты РФ, несмотря на мораторий.

Президент РФ также поздравил Эрдогана и народ Турции со священным для мусульман месяцем Рамадан и предстоящим праздником Ураза-байрам, подчеркнули в Кремле.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 марта сообщил, что Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию. Сроки визита пока не согласованы, добавил он.

Ранее, 4 марта, Песков рассказал о состоянии российско-турецких отношений. Он напомнил о недавних контактах с турецкой стороной на уровне министров иностранных дел.

27 февраля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, прибыв в Стамбул, передала Эрдогану устное послание от российского лидера о двусторонних отношениях и международной повестке. Она рассказала турецкому президенту о контактах с представителями парламента Турции и достижении договоренности о совместной работе по вопросу продвижения реализации решений, которые были приняты президентами.