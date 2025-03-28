Дополнительный поезд пустят между Хабаровском и Находкой

Дальневосточный филиал Федеральной пассажирской компании ввел дополнительный поезд сообщением Хабаровск – Тихоокеанская. Эта станция является главной пассажирской железнодорожной станцией в Находке Приморского края.

Дополнительный поезд вводится на летний период. Из Хабаровска он будет отправляться с 11 по 27 июня по нечетным числам, с 29 июня по 12 сентября каждый день, с 14 по 20 сентября по четным числам. В обратном направлении, из Тихоокеанской, поезд будет следовать с 12 по 28 июня по четным числам, с 30 июня по 13 сентября каждый день, с 15 по 21 сентября по нечетным числам.

ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ДВЖД пишет, что в составе поезда будут купейные и плацкартные вагоны. Предусмотрена услуга перевозки животных. Поезд будет делать остановки на станциях Вяземская, Бикин, Дальнереченск, Ружино, Спасск-Дальний, Сибирцево, Уссурийск, Смоляниново и Партизанск.

В конце февраля сообщалось, что в Хабаровском крае за три года в нормативное состояние привели 98 мостов. Мероприятия проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность переправ составляет почти 2,4 тыс. погонных метров. Пик работ пришелся на 2023 год, когда рабочие реконструировали 40 объектов.