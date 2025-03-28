Европа не готова снять санкции даже под давлением Трампа. Что пишут СМИ

Результатом переговоров команды президента США Дональда Трампа с российской и украинской сторонами в Эр-Рияде стало соглашение о частичном прекращении огня и о зерновой сделке. Условием для этого было снятие части американских и европейских санкций. Но в западной прессе сомневаются, что снятия санкций США будет достаточно для сделки. Что пишут зарубежные СМИ о позиции Европы и Киева по соглашению в Эр-Рияде и итогах саммита «коалиции желающих» — в материале «Известий».

Euractiv: для снятия санкций с России требуется согласие ЕС

Президенту США Дональду Трампу понадобится согласие Европы на отмену любых санкций против России, чтобы недавно заключенное соглашение о прекращении огня в Черном море заработало, но это может оказаться сложно. Торг России по черноморской сделке рассматривается как попытка Москвы прощупать, может ли она начать подрывать санкционный режим ЕС.

Euractiv Киев и его европейские союзники опасаются, что любые уступки, даже если они кажутся незначительными, могут привести к разрушению санкционных рамок Запада в отношении России с начала [конфликта] на Украине. Москва также может попытаться разделить США и Европу по вопросу о правильной политике санкций

Поскольку международная платежная система SWIFT базируется в Бельгии, необходимо соблюдать правила ЕС и законодательство о санкциях. По словам евродипломатов, отмена санкций против России до достижения полного прекращения огня и вывода войск из Украины по-прежнему невозможна. Европейская комиссия не стала комментировать, связывались ли с ней по этому вопросу официальные лица США.

BFM: европейские союзники Украины не намерены отменять санкции против России

На встрече в Париже в четверг в присутствии президента Украины Владимира Зеленского союзники Украины исключили возможность отмены санкций против России, вместо этого рассмотрев путь их ужесточения с целью усиления давления на Москву. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзники Украины «единогласно согласились» сохранить санкции.

BFM Со своей стороны, Владимир Зеленский сказал, что «Россия не хочет никакого мира». Он также подчеркнул важность работы над гарантиями безопасности, которые европейцы могли бы предоставить «в ближайшие дни и недели»

Саммит, продолжавшийся более трех часов в Елисейском дворце, был призван обсудить гарантии безопасности для Киева, включая возможное развертывание европейских военных сил в рамках будущего мирного соглашения с Россией, которое остается весьма гипотетическим.

Carnegie Politika: сейчас перемирие нужнее Трампу, чем России

Переговоры Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде не просто обошлись без прорывов, но, похоже, провалились. Из итоговых заявлений Белого дома и Кремля следует, что стороны согласились на прекращение ударов по энергетическим объектам, но непонятно, как это будет контролироваться. США также объявили о заключении перемирия на Черном море, но Россия дала понять, что условием для его начала будет снятие части санкций, чего США в одиночку сделать не могут. Таким образом Кремль дает понять, что перемирие нужно прежде всего Трампу, а значит, у Путина сильная позиция и он может выдвигать условия.

Carnegie Politika Картину расходящихся позиций сторон довершил Киев, подведя свои итоги переговоров. Из слов украинского министра обороны Рустема Умерова и президента Владимира Зеленского следует, что Украина ничего не знала о российских условиях в части снятия санкций. Соответственно, Киев будет считать, что перемирие на Черном море уже действует и распространяется не только на суда, но и на порты. Мораторий на удары по энергетическим объектам, по украинской версии, действует с 25 марта, по российской — с 18 марта

Требования Кремля похожи на отредактированную версию зерновой сделки образца 2023 года и призваны проверить, насколько далеко Вашингтон готов пойти ради символического возвращения к черноморской зерновой сделке, породившей в свое время немало надежд на возможность скорого мира. Такое возвращение могло бы стать для Трампа хорошей возможностью объявить о первом значительном успехе в украинском урегулировании. Но для этого нынешней американской администрации придется очень серьезно надавить на Европу, без которой невозможно полное снятие санкций, и особенно на Украину.

The Wall Street Journal: план по размещению европейских войск на Украине провалился

Великобритания и Франция терпят неудачу в своей кампании по убеждению других европейских союзников отправить войска на Украину для обеспечения мирного соглашения на фоне растущих сомнений относительно готовности США гарантировать их безопасность. Макрон в четверг собрал в Елисейском дворце десятки лидеров, включая Владимира Зеленского, чтобы выработать соглашение о размещении европейских сухопутных, воздушных и морских сил, которые могли бы быть отправлены на Украину.

The Wall Street Journal Однако французский лидер вышел из многочасовых переговоров, которые включали телефонный разговор с президентом Трампом, без публичного обязательства других европейских стран отправить войска. Макрон заявил на пресс-конференции, что несколько стран в частном порядке выразили готовность отправить своих военных на Украину

Центральным вопросом, вызывающим беспокойство европейских стран, является то, сыграет ли США какую-то роль в поддержке европейских миротворцев, если они попадут под обстрел со стороны России. Вашингтон пока не взял на себя никаких обязательств, а главный переговорщик Трампа с Россией Стив Уиткофф на прошлой неделе отклонил франко-британскую инициативу, заявив, что страны «встали в позу» и пытаются «быть похожими на Уинстона Черчилля».

The Washington Post: отношения между Зеленским и Трампом будут усложняться

Последствия спорного визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в прошлом месяце, похоже, немного сгладились. Но переговоры, состоявшиеся на этой неделе в Саудовской Аравии, показывают: разговор о том, как положить конец конфликту на Украине, рискует вновь привести к противостоянию с Трампом. Россия и Украина выпустили отдельные совместные заявления с США, которые читались совершенно по-разному. Можно предположить, что в ближайшее время страны не встретятся за одним столом переговоров и предстоящий путь изобилует потенциальными препятствиями.

The Washington Post Желания Зеленского и Трампа относительно будущего Украины часто противоположны. Зеленский хочет гарантий безопасности, уверений в независимом будущем и возвращения похищенных детей и оккупированных территорий. Трамп заявил, что хочет скорейшего окончания [конфликта]

По мнению политического аналитика и научного сотрудника Украинского национального института стратегических исследований Николая Белескова, «все стороны до сих пор не устранили основные разногласия», а потому даже в случае успешного частичного прекращения огня нет гарантии «окончательного успеха». Напряженность также может усилиться, поскольку требования Москвы вступают в противоречие с красными линиями Киева, среди которых отказ сократить численность украинской армии или уступить оккупированные Россией земли. Среди препятствий на горизонте — очевидная открытость нескольких членов администрации Трампа российскому нарративу конфликта.