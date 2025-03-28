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Системы уличного освещения модернизируют в ЕАО

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В районах ЕАО, а также в столице автономии, Биробиджане, устанавливают новые фонары. Инициатива создать современную систему уличного освещения принадлежит врио губернатора Марии Костюк, она основана на предложениях жителей региона.

Как уточняет ИА EAOMedia, в Биробиджане работы по обновлению освещения, замене существующих точек и установке новых опор проводятся в рамках концессионного соглашения.

Позже все объекты сети передадут в муниципальную собственность. Речь идет о 4 тыс. опор, более 6 тыс. светильников, почти 140 приборах праздничной иллюминации. В Биробиджане также появится ситуационный центр с полной автоматизацией. В случае если какой-то светильник погаснет, информация об этом появится на пульте диспетчера. Устранением неполадок будет заниматься мобильная бригада.

В областном центре общая стоимость проекта по модернизации уличного освещения превышает 1,2 млрд рублей. Концессионное соглашение входит в мастер-план Биробиджана.

Освещение модернизируют в Смидовичском районе, Николаевском, Волочаевском, Приамурском городских поселениях. Освещение обновят и в поселениях Облученского муниципального района. В Теплоозерское городское поселение закупят 25 светодиодных фонарей. В Октябрьском районе тоже запланированы обустройство и ремонт уличного освещения.

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