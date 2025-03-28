Третий за неделю циклон накроет Камчатку

Камчатка оказалась под действием тихоокеанского циклона. Новый охотоморский циклон подходит к ее берегам. Утром в субботу, 29 марта, на Камчатку обрушится новый атмосферный вихрь. Он принесет с собой снег, дождь и ветер.

По словам начальника отдела метеопрогнозов Камчатского гидрометцентра Анны Приходько, которые приводит ИА KamchatkaMedia, осадки будут по всему краю, но особенно обильными они станут на юге региона. Скорость ветра при порывах будет достигать 30 м/с. Погода начнет улучшаться лишь в понедельник, 31 марта.

Накануне, 27 марта, на Камчатке объявили предупреждение о лавинной опасности из-за возможного схода снега со склонов. Об этом 27 марта сообщили на сайте ГУ МЧС России по региону. Соответствующий режим будет действовать в период с 28 по 31 марта включительно. В ГУ МЧС предупредили, что возможен самопроизвольный сход снежных масс на территории региона, и рекомендовали воздержаться от посещения склонов.